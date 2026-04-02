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Partanna, auto non si ferma all’alt dei carabinieri, due persone denunciate per resistenza

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-02

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Immagine articolo: Partanna, auto non si ferma all’alt dei carabinieri, due persone denunciate per resistenza

I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 21enne e un 27enne di nazionalità straniera residente a Campobello di Mazara. I militari dell’Arma nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro abitato di Partanna, notavano una macchina sospetta con tre uomini a bordo nei pressi di un istituto di credito che alla vista dei Carabinieri avvicinatisi per procedere a un controllo, intraprendeva una pericolosa fuga nelle vie del centro abitato per poi entrare in autostrada dove riusciva a far perdere le proprie tracce.

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    • Gli immediati accertamenti condotti dai Carabinieri consentivano in poco tempo di rintracciare il conducente del veicolo risultato senza assicurazione che l’uomo guidava senza patente e il passeggero, trovato in oltre in possesso di una modica quantità di stupefacente per il quale veniva segnalato alla Prefettura quale assuntore. Il veicolo e lo stupefacente sono stati posti sotto sequestro mentre proseguono gli accertamenti per identificare il terzo occupante della vettura.

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