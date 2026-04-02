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Castelvetrano, rigata auto di docente coinvolto nella vicenda chat whatsapp

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del 2026-04-02

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Immagine articolo: Castelvetrano, rigata auto di docente coinvolto nella vicenda chat whatsapp

(ph. www.pu24.it)

Si arricchisce di nuovi particolari la notizia che vede coinvolti tre docenti di un noto istituto scolastico castelvetranese e la piattaforma whatsApp.   Uno dei tre docenti coinvolti ha subito, infatti, un danneggiamento della propria autovettura, verificatosi nel parcheggio dell’istituto.  Sulla vicenda vige il più stretto riserbo, dal momento che sono in corso indagini volte all’individuazione dell’autore o degli autori del gesto.

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    • L’episodio al momento viene considerato autonomo e non direttamente collegato ai fatti precedentemente denunciati.

    Tuttavia, la prossimità temporale e il luogo in cui si è verificato fanno pensare a un'eventuale connessione, che sarà oggetto di accertamento nelle sedi competenti.  Le indagini sono coordinate dalla Procura di Marsala.

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