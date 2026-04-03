GdF, sequestrato immobile a professionista per reati fiscali

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-03

I militari del Comando Provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Marsala su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un importo di oltre 115 mila euro. In particolare, il sequestro scaturisce dalle risultanze emerse a conclusione di una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Marsala nei confronti di un professionista che non aveva presentato le prescritte dichiarazioni fiscali.

I militari, dopo avere ricostruito il reale volume d’affari e riscontrato il superamento della soglia di punibilità penale, hanno deferito il professionista alla Procura della Repubblica di Marsala per il reato di “omessa dichiarazione”. Con il decreto emesso dall’A.G. marsalese è stato sottoposto a sequestro un immobile di proprietà del soggetto verificato sito nel Comune di Marsala.

L’operazione costituisce testimonianza dell’incessante impegno della Guardia di finanza a contrasto

dell’evasione fiscale, con l’obiettivo di recuperare risorse essenziali per finanziare i servizi pubblici e tutelare l’equità sociale posta a fondamento del benessere della collettività. L’attività si colloca nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.