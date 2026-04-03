62enne perde la vita mentre mangia una pizza

del 2026-04-03

Un uomo di 62 anni, Giuseppe Macaluso, è morto mentre si trovava a cena con alcuni amici in una pizzeria a Petralia Sottana. Secondo le prime ipotesi, il decesso potrebbe essere stato causato da un malore improvviso che avrebbe poi provocato il soffocamento mentre stava mangiando.

Le persone presenti hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, eseguendo le manovre di disostruzione per liberare le vie respiratorie, oltre al massaggio cardiaco e all’utilizzo del defibrillatore. Nonostante gli sforzi e il successivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo inutile.