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Inchiesta Fondi UE Università Palermo, replica della Gesan: "Totale estraneità"

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-03

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Immagine articolo: Inchiesta Fondi UE Università Palermo, replica della Gesan: "Totale estraneità"

(ph. Foto: mdupalermo.blogspot.com)

Le Società Gesan Com s.r.l. e Gesan Production s.r.l., in persona dell’Amministratore Mauro Cudia, in merito alle notizie diffuse dai media e relative all’inchiesta sui fondi UE che coinvolge università e imprese, rendono noto che, a seguito dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale del Riesame di Palermo nella giornata di mercoledì 1.04.2026, il Collegio ha accolto le tesi difensive e ha rigettato l’appello proposto dalla Procura Europea avverso il precedente provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari, che aveva già respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare personale nei confronti dell’Amministratore delle due Società.

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    • Nel corso del procedimento, la Difesa ha puntualmente evidenziato l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, oltre alla mancanza delle esigenze cautelari, elemento, quest’ultimo, già puntualmente evidenziato dal Gip. Tali argomentazioni sono state ritenute meritevoli di accoglimento dal Tribunale del Riesame che ha respinto la richiesta della Procura Europea.

    La Difesa continuerà, con determinazione, a dimostrare la totale estraneità dell’Amministratore ai fatti contestati anche nel corso delle successive fasi del procedimento, così come a tutelare gli interessi delle società. L’Amministratore Mauro Cudia accoglie con soddisfazione il provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame, che rappresenta un importante risultato in una fase delicata del procedimento - quale quella cautelare - e ribadisce la piena fiducia nel lavoro della Magistratura.

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