  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Bevande A3
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Inchiesta Fondi UE Università Palermo, la difesa di Sonia Cudia: “Accertata l’estraneità ai fatti, sarà chiesta l’archiviazione”

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-04-03

Commenti
Immagine articolo: Inchiesta Fondi UE Università Palermo, la difesa di Sonia Cudia: “Accertata l’estraneità ai fatti, sarà chiesta l’archiviazione”

In relazione agli articoli pubblicati nei giorni scorsi da alcune testate sull’inchiesta riguardante i progetti finanziati dall’Unione Europea e l’Università di Palermo, la difesa della Sig.ra Sonia Cudia ritiene doveroso intervenire per precisare fatti essenziali che meritano di essere portati correttamente all’attenzione dell’opinione pubblica.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Le prime ricostruzioni giornalistiche avevano inserito il nome della Sig.ra Cudia nel contesto dell’indagine, rappresentando inoltre come ancora pendente la decisione del Tribunale del Riesame. Oggi, però, il quadro va aggiornato in modo chiaro e completo. Il Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali, ha infatti rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del GIP del 6 febbraio 2026, confermando così il rigetto della richiesta cautelare nei confronti della Sig.ra Sonia Cudia.

    Si tratta di un passaggio di assoluto rilievo, che impone una lettura diversa e più rigorosa della vicenda. La difesa evidenzia che proprio l’attività difensiva svolta, attraverso una memoria difensiva ampia, puntuale e ben articolata, ha dimostrato l’assoluta estraneità della Sig.ra Cudia Sonia ai fatti contestati. È quindi necessario evitare rappresentazioni sommarie o accostamenti mediatici che possano ingenerare nell’opinione pubblica un giudizio non aderente agli atti.

  • H7 test

    • L’Avv. Gaspare Vito Passanante, difensore della Sig.ra Cudia, sottolinea che il rispetto della presunzione di innocenza non può restare un principio astratto, ma deve tradursi anche in un’informazione completa, aggiornata e corretta. Per tale ragione, la difesa rende noto che, a breve, provvederà a depositare formale istanza di archiviazione del procedimento nei confronti della medesima Sonia Cudia, ritenendo che gli elementi emersi confermino in modo netto la totale assenza di responsabilità a suo carico.

    In foto: l’Avv. Gaspare Vito Passanante.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Terremoto Università Palermo, indagate due società di Campobello di Mazara

    62enne perde la vita mentre mangia una pizza

    Castelvetrano, accesso abusivo a WhatsApp, docenti denunciano collega. Il legale: “Condotte tutt’altro che marginali”

    Una vita tra gare e auto. Se ne è andato Ninni Bologna

    Castelvetrano, rigata auto di docente coinvolto nella vicenda chat whatsapp

    Lube store p1 dal 7 ottobre