  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Bevande A3
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Santa Margherita di Belice, estorsione su terreno, arrestato 44enne

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - (fonte: Belicenews.it) - del 2026-03-31

Commenti
Immagine articolo: Santa Margherita di Belice, estorsione su terreno, arrestato 44enne

A Santa Margherita di Belice i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un uomo di 44 anni, accusato di estorsione. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, rimanendo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’indagine è scaturita dalla denuncia di una proprietaria di un terreno situato in contrada San Liborio. Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo avrebbe effettuato autonomamente lavori di scerbatura sul fondo, pretendendo poi, con minacce, il pagamento di 500 euro, nonostante l’assenza di qualsiasi incarico da parte della vittima.

    La situazione si è aggravata nei giorni successivi, quando la donna ha segnalato ulteriori intimidazioni. L’indagato avrebbe infatti avanzato una nuova richiesta di denaro, pari a 100 euro, sempre collegata agli stessi interventi eseguiti senza autorizzazione.

  • H7 test

    • Sulla base delle denunce raccolte, i Carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione della vittima. L’uomo è stato fermato subito dopo aver ricevuto il denaro ed è stato trovato in possesso della somma appena consegnata.

    L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività di contrasto condotta dall’Arma dei Carabinieri contro ogni forma di intimidazione ed estorsione, reati che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla tranquillità dei cittadini.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Lo schianto, la chiamata alla madre e poi il decesso. La tragica morte dell'Ispettore di PM Martino Fasulo

    Auto avvolta dalle fiamme sull’A-29 tra Santa Ninfa e CVetrano. A bordo un uomo

    Castelvetrano, vigilessa seda una rissa, il plauso del Sindaco: “Esempio concreto di presidio e dedizione”

    Sorpreso con droga, tenta di disfarsene. Nei guai un 27enne di Gibellina

    Messaggi minacciosi all’ex compagna, denunciato 40enne castelvetranese