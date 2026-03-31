Santa Margherita di Belice, estorsione su terreno, arrestato 44enne

di: Redazione - (fonte: Belicenews.it) - del 2026-03-31

A Santa Margherita di Belice i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un uomo di 44 anni, accusato di estorsione. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, rimanendo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’indagine è scaturita dalla denuncia di una proprietaria di un terreno situato in contrada San Liborio. Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo avrebbe effettuato autonomamente lavori di scerbatura sul fondo, pretendendo poi, con minacce, il pagamento di 500 euro, nonostante l’assenza di qualsiasi incarico da parte della vittima.

La situazione si è aggravata nei giorni successivi, quando la donna ha segnalato ulteriori intimidazioni. L’indagato avrebbe infatti avanzato una nuova richiesta di denaro, pari a 100 euro, sempre collegata agli stessi interventi eseguiti senza autorizzazione.

Sulla base delle denunce raccolte, i Carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione della vittima. L’uomo è stato fermato subito dopo aver ricevuto il denaro ed è stato trovato in possesso della somma appena consegnata.

L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività di contrasto condotta dall’Arma dei Carabinieri contro ogni forma di intimidazione ed estorsione, reati che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla tranquillità dei cittadini.