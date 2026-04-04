Castelvetrano, proposta di intitolazione a Don Meli della nuova scuola di via Campobello

di: Redazione - del 2026-04-04

Un annuncio che ha suscitato emozione e partecipazione nella comunità parrocchiale di Santa Lucia. Nel corso della celebrazione dedicata ai sacerdoti, svoltasi nella giornata di ieri, il parroco Fra Giuseppe Maria ha comunicato l’intenzione di avanzare una richiesta ufficiale al Comune di Castelvetrano.

La proposta riguarda l’intitolazione della nuova scuola, attualmente in fase di costruzione in via Campobello, alla memoria di Don Baldassare Meli, figura ritenuta significativa per il territorio e per la comunità locale.

L’iniziativa, promossa a nome dell’intera parrocchia, nasce dal desiderio condiviso di rendere omaggio a una personalità che ha lasciato un segno profondo. Secondo quanto espresso durante l’annuncio, si tratta di un sentimento che travalica i confini della sola comunità di Santa Lucia, coinvolgendo idealmente l’intera cittadinanza.

Fiducia è stata inoltre manifestata nei confronti delle istituzioni competenti, chiamate ora a valutare la proposta e a tenere conto della volontà espressa dai fedeli. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Fra Giuseppe Maria, che si farà portavoce dell’iniziativa presso l’amministrazione comunale.