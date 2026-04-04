Castelvetrano, la palma simbolo del quartiere rinasce grazie alla solidarietà dei cittadini

di: Redazione - del 2026-04-04

La palma simbolo del quartiere torna a vivere grazie a un gesto di generosità e collaborazione tra cittadini. La pianta, divenuta negli anni un punto di riferimento per la comunità, è stata donata da Giovanna Ferrantello, che l’ha messa a disposizione direttamente dal proprio giardino. La precedente era stata colpita dal punteruolo rosso.

Determinante anche l’intervento di Lillo Curseri, che si è occupato con cura delle operazioni di espianto e successivo reimpianto. La palma è stata infatti ricollocata nella piazzetta del quartiere, restituendo così ai residenti un elemento identitario molto sentito. Un’iniziativa che dimostra come l’impegno condiviso possa contribuire concretamente alla valorizzazione degli spazi comuni e al rafforzamento del senso di comunità