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Vandalismo a Castelvetrano, distrutto in poche ore il lavoro di un cittadino

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di: Redazione - del 2026-04-08

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Immagine articolo: Vandalismo a Castelvetrano, distrutto in poche ore il lavoro di un cittadino

Castelvetrano si trova ancora una volta a fare i conti con un gesto che lascia amarezza e indignazione. Solo questa mattina era stato riconosciuto e applaudito l’impegno del concittadino Mario Giancontieri, intervenuto con senso civico per sistemare le barre di protezione a tutela delle tombe medievali in Piazza Umberto I.

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    • Un intervento semplice ma significativo, volto a preservare un bene storico e a restituire decoro a uno spazio simbolico della città. Tuttavia, nel giro di poche ore, quel gesto è stato vanificato: nel pomeriggio, una delle barre è stata divelta e abbandonata nuovamente tra le tombe.

    Un atto che rappresenta non solo uno sfregio al lavoro svolto, ma un’offesa all’intera comunità. A preoccupare non è soltanto l’inciviltà di chi compie questi gesti, ma anche un fenomeno più ampio e radicato: l’indifferenza. Episodi simili – dal danneggiamento di beni pubblici all’abbandono dei rifiuti – sembrano spesso passare inosservati, senza testimoni e, soprattutto, senza segnalazioni.

    Il rischio è quello di una rassegnazione collettiva, fatta di indignazione momentanea ma priva di conseguenze concrete. Eppure, una comunità si difende anche attraverso la partecipazione attiva dei cittadini: segnalare, denunciare, prendere posizione sono azioni fondamentali per contrastare il degrado.

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