Castelvetrano, beni confiscati alla mafia, al via il bando per cinque immobili del Comune

di: Redazione - del 2026-04-08

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato un bando per l’assegnazione in concessione d’uso gratuita di cinque beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di aree e unità immobiliari situate tra via Seggio e contrada Strasatto – viale Autonomia Siciliana, oggi entrate a far parte del patrimonio comunale.

L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione dei beni sottratti alla mafia, in applicazione dell’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011. L’obiettivo è quello di restituire questi spazi alla collettività, destinandoli a finalità sociali e a progetti capaci di generare inclusione, partecipazione e sviluppo sul territorio.

Attraverso questo bando, l’amministrazione comunale intende promuovere un utilizzo virtuoso di immobili che, da simboli di illegalità, possono trasformarsi in luoghi di impegno civile e crescita per la comunità.

Le realtà interessate potranno presentare proposte progettuali finalizzate alla gestione e alla valorizzazione degli spazi, contribuendo così a rafforzare il tessuto sociale cittadino e a dare nuova vita a beni che rappresentano un importante patrimonio collettivo. Un passo concreto, dunque, nella direzione della legalità e della restituzione alla cittadinanza di ciò che è stato sottratto alla criminalità organizzata.