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Castelvetrano, beni confiscati alla mafia, al via il bando per cinque immobili del Comune

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di: Redazione - del 2026-04-08

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Immagine articolo: Castelvetrano, beni confiscati alla mafia, al via il bando per cinque immobili del Comune

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato un bando per l’assegnazione in concessione d’uso gratuita di cinque beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di aree e unità immobiliari situate tra via Seggio e contrada Strasatto – viale Autonomia Siciliana, oggi entrate a far parte del patrimonio comunale.

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    • L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione dei beni sottratti alla mafia, in applicazione dell’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011. L’obiettivo è quello di restituire questi spazi alla collettività, destinandoli a finalità sociali e a progetti capaci di generare inclusione, partecipazione e sviluppo sul territorio.

    Attraverso questo bando, l’amministrazione comunale intende promuovere un utilizzo virtuoso di immobili che, da simboli di illegalità, possono trasformarsi in luoghi di impegno civile e crescita per la comunità.

    Le realtà interessate potranno presentare proposte progettuali finalizzate alla gestione e alla valorizzazione degli spazi, contribuendo così a rafforzare il tessuto sociale cittadino e a dare nuova vita a beni che rappresentano un importante patrimonio collettivo. Un passo concreto, dunque, nella direzione della legalità e della restituzione alla cittadinanza di ciò che è stato sottratto alla criminalità organizzata.

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