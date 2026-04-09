Castelvetrano, Folgore verso il capolinea ma nasce una nuova speranza

di: Redazione - del 2026-04-09

Clima sempre più incerto in casa Folgore, dove la situazione appare ormai al limite. Nella serata di ieri è trapelata un’indiscrezione dall’ambiente rossonero: la squadra non si starebbe allenando regolarmente. Diversi calciatori non sono ancora rientrati e agli allenamenti si sarebbero presentati soltanto alcuni giovani dell’Under. Sentito il tecnico mazarese Marino, che ha confermato lo stato delle cose.

Un quadro che fotografa una società apparentemente abbandonata al proprio destino, con la squadra relegata al penultimo posto in classifica. Resta ancora, almeno sulla carta, la possibilità di disputare lo spareggio playout in casa della quint’ultima, ma con uno scenario sfavorevole che prevede due risultati su tre contro. Alla luce della situazione attuale, tuttavia, l’epilogo sembra ormai segnato.

Parallelamente, però, in città si registra un cauto fermento. Un gruppo di imprenditori locali starebbe lavorando per rilanciare il calcio a Castelvetrano. Dopo un primo incontro di presentazione, sarebbe già in programma una seconda riunione che potrebbe risultare decisiva. Nel mirino ci sarebbe l’acquisizione di un titolo di Promozione, con una trattativa che, secondo le indiscrezioni, sarebbe ben avviata.

Un segnale di speranza per la tifoseria castelvetranese, reduce da una stagione tra le più difficili della sua storia ma che potrebbe presto tornare a guardare al futuro con rinnovato ottimismo.