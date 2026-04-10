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Calatafimi, polemica sulla lotteria con vitello: interviene l’OIPA

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di: Redazione - del 2026-04-10

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Immagine articolo: Calatafimi, polemica sulla lotteria con vitello: interviene l’OIPA

È polemica a Calatafimi Segesta per la tradizionale lotteria organizzata dal Ceto dei Massari in occasione della Festa del SS. Crocifisso, prevista dall’1 al 3 maggio. Tra i premi figura un vitello vivo, scelta che ha suscitato critiche da parte dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), intervenuta dopo alcune segnalazioni.

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    • L’associazione ha definito l’iniziativa “anacronistica” e lesiva della sensibilità contemporanea verso il benessere animale, annunciando una diffida formale al Comune per chiederne l’annullamento o la modifica. Dal canto loro, i Massari rivendicano il valore della tradizione e il legame storico con il mondo agricolo, sottolineando il rispetto e la cura da sempre riservati agli animali.

    “È inaccettabile che nel 2026 si organizzino ancora eventi di questo tipo, che veicolano un messaggio diseducativo e irrispettoso per la sensibilità attuale e per tutti coloro che riconoscono il valore di ogni forma di vita”, ha dichiarato il presidente di Oipa Italia, Massimo Comparotto.

    Per questo motivo, l’ufficio legale dell’organizzazione ha inviato una diffida formale al Comune di Calatafimi Segesta e alle autorità competenti, chiedendo l’annullamento o la modifica dell’iniziativa.

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