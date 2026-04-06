È venuto a mancare l’imprenditore Ignazio Fontana. Una vita nella ristorazione

del 2026-04-06

È venuto a mancare oggi all’età di 91 anni Ignazio Fontana. Per tanti anni dietro i fornelli del suo celebre “Baffo’s Castle Restaurant” a Selinunte, vigile e attento a ciò che preparavano gli chef, senza mai dare l’impressione del tempo che passava.

Conosciuto da clienti e turisti semplicemente come “Baffo’s”, per via dei vistosi baffi che non aveva mai tagliato, Ignazio aveva dedicato l’intera vita alla ristorazione. Figlio di un fioraio, fin da ragazzo era stato mandato a lavorare presso bar e pasticcerie, distinguendosi negli anni come uno dei camerieri più abili di Castelvetrano. Con i pattini ai piedi sfrecciava lungo le vie della città, reggendo vassoi colmi di specialità pasticcere, granite e caffè, servendo a domicilio professionisti e commercianti senza mai un incidente, diventando così un vero personaggio.

Prima cameriere, poi barista e rosticciere, aveva imparato a preparare straordinarie arancine alla carne che, in un laboratorio casalingo e con l’aiuto dell’allora sua fidanzata Maria — sua moglie — confezionava e distribuiva nei vari bar della città. Appena diciannovenne era andato a lavorare a Marinella di Selinunte, percorrendo quotidianamente i tredici chilometri che la separano da Castelvetrano con i suoi inseparabili pattini. Lavorava nell’unico ristorante della borgata, il “Lido Azzurro”, di proprietà del professor Benedetto Atria, conosciuto da tutti come “Nitto Scorcia”.

A Marinella Ignazio aveva ricoperto il ruolo di caposala e lì aveva conosciuto la celebre “Zia Gina”, cuoca casalinga e autentica depositaria della cultura gastronomica dei pescatori, dalla quale aveva appreso segreti e sapori della tradizione marinara selinuntina. Nel 2015 aveva ricevuto dall’allora sindaco Felice Errante un attestato di benemerenza per i suoi “primi” settant’anni di attività nella ristorazione, riconoscimento a una vita interamente spesa tra cucine, sale e tavole imbandite.