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Castelvetrano, interessante convegno al Teatro Selinus alla presenza del neurochirurgo castelvetranese Alessandro Adorno

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-07

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Immagine articolo: Castelvetrano, interessante convegno al Teatro Selinus alla presenza del neurochirurgo castelvetranese Alessandro Adorno

La Pro Loco Selinunte si fa promotrice di un evento che intende rappresentare le potenzialità di cui possono disporre i pazienti siciliani, in contraddizione con il perenne dibattito sulla Sanità Pubblica regionale. Il sottofinanziamento e le disuguaglianze con altre Regioni italiane, sono oggetto di contese non solo politiche ma anche sociali, una competizione che spesso assume le caratteristiche di una guerra tra poveri, coinvolgendo strutture ospedaliere appartenenti alla stessa provincia nella battaglia per assicurarsi medici e reparti. A questo si aggiunge l’atavica carenza di personale sanitario e l’opzione di molti medici di lavorare all’estero o in strutture private, vere e proprie minacce verso il principio di universalità ed equità del Servizio Sanitario Nazionale.

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    • In questo scenario non edificante si distinguono delle eccellenze di cui in Sicilia si può andare fieri. Riguardano spesso alcuni particolari reparti ospedalieri e, in essi, dei medici che sono riusciti, con competenza ed abnegazione, a determinare uno stato di successo in termini di casistica positiva negli interventi chirurgici, di efficienza e di qualità dell’assistenza verso il paziente. Per il suo nutritissimo curriculum, per la grande professionalità diffusamente riconosciuta e per le sue particolari doti umane, il Dottor Alessandro Adorno rappresenta sicuramente una delle eccellenze di cui la Sanità Pubblica siciliana può vantarsi.

    Un vanto particolare lo è certamente per Castelvetrano, dove il Dottor Adorno è nato ed ha studiato fino alla maturità conseguita presso il Liceo Scientifico “M. Cipolla”. Dopo tante esperienze di studio e professionali in Italia e negli Stati Uniti, Alessandro Adorno ha scelto di operare nel reparto di neurochirurgia e traumatologia dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo, in maniera stabile già da 8 anni. Questa scelta fa onore a lui ed al suo reparto di cui è primario la Dottoressa Silvana Tumbiolo, di origine mazarese.

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    • L’11 Aprile, alle 10:30, il Dottor Adorno terrà una conferenza su una tema che sicuramente desterà l’interesse di un pubblico molto nutrito, considerata la grande diffusione delle problematiche di salute della colonna vertebrale, legate soprattutto ai moderni stili di vita.

    La Pro Loco Selinunte ringrazia l’Amministrazione Comunale e tutte le Associazioni ed i Club Service che hanno generosamente contribuito all’organizzazione dell’evento.

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