Tragedia sull’A29 Palermo–Mazara, automobilista muore dopo essere stato travolto

di: Redazione - del 2026-04-07

Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri sull’autostrada Palermo–Mazara del Vallo, all’altezza di Balestrate, nei pressi del ponte Augusto. Un automobilista ha perso la vita dopo che la vettura su cui viaggiava, una Citroën C3, si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento mentre procedeva in direzione Palermo.

Dopo il cappottamento, l’uomo sarebbe riuscito a uscire dall’abitacolo, ma mentre si trovava sulla corsia di sorpasso è stato investito da un’altra auto in transito. Il corpo è stato trascinato per circa cento metri, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.