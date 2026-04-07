Castelvetrano, cade dalla moto zona diga Trinità, soccorso con l’elisoccorso, è in codice rosso

di: Redazione - del 2026-04-07

(ph. Immagini Elisoccorso di repertorio)

Un incidente grave si è registrato a Castelvetrano, nell’area della diga Trinità. Un uomo di 49 anni, originario di Marsala, è rimasto seriamente ferito mentre era impegnato su una pista da motocross. Stando alle prime informazioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo durante una manovra, cadendo violentemente al suolo. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche, rendendo necessario l’intervento urgente del 118.

Le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dalla morfologia del terreno, particolarmente impervio, che ha impedito ai mezzi di terra di raggiungere il ferito. Si è reso quindi indispensabile l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero del 118 ha raggiunto rapidamente la zona, consentendo ai sanitari di prestare le prime cure e stabilizzare il paziente, che ha riportato un serio trauma alla colonna vertebrale. Il 49enne è stato quindi trasferito in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo, dove resta ricoverato sotto osservazione.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.