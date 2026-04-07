Campobello, 52enne trovata priva di sensi in casa, salvata dai Vigili del fuoco

di: Redazione - del 2026-04-07

Intervento provvidenziale dei Vigili del fuoco di Castelvetrano in un’abitazione di Campobello di Mazara, dove una donna di 52 anni (per ragioni di privacy non mettiamo iniziali) non rispondeva più al telefono, facendo scattare l’allarme da parte dei familiari. Giunti sul posto, i pompieri hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per accedere all’appartamento. All’interno hanno trovato la donna riversa sul letto, in stato di incoscienza. Secondo una prima ricostruzione, la 52enne avrebbe assunto una consistente quantità di psicofarmaci, probabilmente legata a una situazione personale complessa.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 di Castelvetrano, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento della donna all’ospedale di Castelvetrano per gli accertamenti e le cure del caso. Durante le operazioni, i Vigili del fuoco hanno anche trovato un cane di piccola taglia che, visibilmente agitato, cercava di proteggere la proprietaria, rendendo inizialmente difficoltoso l’avvicinamento dei soccorritori.