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Campobello verso le amministrative, Mangiaracina annuncia i 5 assessori designati

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-08

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Immagine articolo: Campobello verso le amministrative, Mangiaracina annuncia i 5 assessori designati

Il candidato sindaco di Campobello di Mazara, Daniele Mangiaracina, ha ufficializzato i nomi degli assessori designati che andranno a comporre la futura squadra di governo cittadino in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative. Una squadra composta da professionalità di alto profilo, competenze trasversali ed esperienze maturate in settori strategici per lo sviluppo della città, con l’obiettivo di garantire una guida amministrativa solida, competente e vicina alle esigenze del territorio.

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    • Ecco i nomi e le deleghe assegnate:

    Monica Scoppio – Bilancio, Patrimonio, Personale, Commercio, Servizi Sociali e Sanità. Dottore commercialista e revisore contabile, porta in squadra una consolidata esperienza in ambito economico-finanziario e gestionale, fondamentale per garantire rigore amministrativo, equilibrio di bilancio e attenzione ai servizi alla persona.

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    • Leonardo Bascio – Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi alla Città. Imprenditore e managing controller, metterà a disposizione le proprie competenze manageriali e organizzative per la pianificazione urbana, la realizzazione delle opere pubbliche e il miglioramento dei servizi cittadini. Bascio ricoprirà anche il ruolo di vice sindaco. 

    Piero Indelicato – Sport, Turismo, Spettacolo e Beni Culturali. Figura designata per un settore chiave per la valorizzazione dell’identità e dell’attrattività del territorio, avrà il compito di valorizzare il patrimonio storico e artistico di Campobello di Mazara, promuovendone la tutela e la piena fruizione come elemento identitario della comunità e motore di crescita turistica e territoriale.

    Vincenzo Pisciotta – Agricoltura, Attività Produttive, Polizia Municipale. Imprenditore con ampia esperienza in marketing, finanza agevolata e bandi comunitari, presidente del consorzio Nocellara del Belice, rappresenta una risorsa strategica per sostenere il tessuto produttivo locale, intercettare finanziamenti e valorizzare il comparto agricolo.

    Bia Cusumano – Legalità, Cultura, Istruzione e Arte. Docente e scrittrice, metterà al centro della propria azione i valori della legalità, della formazione e della crescita culturale, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alla promozione dell’arte e dei talenti del territorio.

    “Abbiamo scelto una squadra di donne e uomini competenti, capaci e profondamente legati al territorio – dichiara Daniele Mangiaracina –. Persone che, con professionalità e passione, condividono la visione di una Campobello moderna, efficiente e inclusiva. È una proposta di governo basata su competenza, responsabilità e amore per la nostra comunità”.

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