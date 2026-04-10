ASD Castelvetrano 2024, sogno promozione in II Categoria, sfida playoff domenica a Campobello

di: Redazione - del 2026-04-10

Cresce l’attesa per una delle partite più importanti della stagione nel campionato di Terza Categoria, Girone Trapani. Domenica 12 aprile, alle ore 16:00, lo stadio “Stallone Castro” di Campobello di Mazara sarà il teatro della semifinale playoff tra ASD Castelvetrano 2024 e ASD Virtus Strasatti.

Una sfida che promette spettacolo e grande intensità, con in palio l’accesso alla finale e la possibilità di continuare a sognare il salto di categoria. Le due squadre arrivano a questo appuntamento dopo una stagione combattuta, dimostrando solidità, spirito di squadra e grande determinazione.

Il Castelvetrano, guidato da mister Pappalardo, cercherà di far valere il proprio gioco e la compattezza del gruppo. Dall’altra parte, la Virtus Strasatti si presenta come un avversario ostico, capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra grazie a un’organizzazione tattica efficace e a individualità di qualità.

Sarà una partita aperta, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza: dalla gestione delle emozioni alla capacità di sfruttare le occasioni da gol. In gare secche come questa, infatti, non sono ammessi errori.

Grande attesa anche sugli spalti, dove si prevede una buona affluenza di pubblico, pronto a sostenere le proprie squadre in una giornata che si preannuncia carica di passione e tensione sportiva. Il conto alla rovescia è iniziato: novanta minuti (o forse di più) per decidere chi continuerà la corsa verso la promozione.