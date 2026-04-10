Senza patente e con droga, arrestato 22enne dopo fuga all’alt

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-10

I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno arrestato, per resistenza a Pubblico Ufficiale, guida senza patente e detenzione illecita di stupefacenti, un trapanese di 22 anni residente nel capoluogo per non essersi fermato all’ALT dei militari. Durante un posto di blocco per le vie della città i Carabinieri di Trapani hanno intimato l’alt al 22enne che procedeva a bordo della propria autovettura.

Lo stesso prima rallentava per poi accelerare dandosi a precipitosa fuga con manovre ad alta velocità pericolose per se e per gli altri utenti della strada. Dopo essere stato bloccato dai militari dell’Arma l’uomo opponeva resistenza durante le operazioni di perquisizione. All’esito dell’attività è emerso che oltre a non possedere la patente perché mai conseguita (fermato e denunciato altre volte nell’ultimo biennio) il 22enne era in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente tipo hashish.

Posta sotto sequestro l’autovettura ai fini della confisca i Carabinieri hanno arrestato l’uomo che, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.