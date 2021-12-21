Castelvetrano, “Non è solo colpa dei proprietari”: riaperto il dibattito sul recupero urbano

di: Stelio Manuele - del 2026-04-12

Le immagini diffuse recentemente sui social riaccendono il dibattito sul degrado dei palazzi storici di Castelvetrano, simboli di identità e memoria collettiva. Tra accuse di inerzia e proposte operative, torna centrale il ruolo del Comune nel contrastare la fatiscenza anche a fronte di proprietà private inattive. A tal proposito riceviamo una nota del Dott. Stelio Manuele.

"Le foto pubblicate oggi su facebook dall'amico avv. Franco Messina in relazione all'aggravarsi della fatiscenza nel cuore della nostra Città del palazzetto dove nacque ed abitò il pittore Gennaro Pardo, vanto della comunità, ha risvegliato l'attenzione di alcuni compaesani che amano la nostra Castelvetrano ed un certo commento-dibattito in ordine alla tesi che trattandosi di proprietà privata inerte nessun intervento puo' adottare il Comune, ed alla tesi che in campagna elettorale è stato esternato, fra gli altri, un impegno al recupero dei palazzi di pregio in cattive condizioni di conservazione. Da anni, con miei modesti interventi, anche sul tuo Castelvetrano news, da castelvetranese sempre innamorato della sua terra nativa e giovanile, malgrado la mia cinquantennale lontananza per ragioni professionali, ho manifestato tutta la mia amarezza ed una forte critica a tutti gli amministratori, Sindaci ed assessori, che si sono succeduti almeno dagli anni sessanta in poi.

Per chi scrive costoro, a prescindere da eventuali meriti, sono grandemente colpevoli per la totale inerzia e trascuranza che hanno mostrato a fronte del gravissimo ricorrente fenomeno di fatiscenza e condizioni di prossimità al crollo della gran parte dei palazzi di pregio storico od architettonico che erano ( e pochi sono) la memoria e lo spessore qualitativo della floridezza e prosperità economico-culturale della nostra comunità degna erede di quella selinuntina. Quanta pena ogni anno, tornando a casa per le ferie estive, nel vedere violata con la fatiscenza o la totale sparizione dei palazzi storici, (palazzo Signorelli unico Liberty, che vergogna ! ) i luoghi della mia giovinezza, mentre visitando città e paesi vicini si nota la capacità degli amministratori di curare e risanare centri storici e palazzi di pregio di Comuni che dimostravano arretratezza rispetto al Principato alla nostra capitale del Belìce.

E' priva di fondamento la tesi che a fronte di proprietari inerti, disinteressati alla cura e conservazione e fruizione dei loro palazzi, dopo una ordinanza del Sindaco di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo, ignorata dal proprietario, lo strumento giuridico che può essere attivato per concretare interventi coercitivi e sostitutivi dei proprietari è inefficace e .non e' utilizzabile atteso che tutta la procedura si blocca perche' il Comune non ha i fondi necessari per anticipare le spese poi recuperabili in danno del proprietari- Senza dilungarmi sui profili di dettaglio dello strumento tecnico-giuridico dell'ordinanza del Sindaco in danno con recupero delle spese anticipate dal comune a carico dei proprietari, segnalo che un percorso consentito è stato già sperimentato per il Comune di Castelvetrano dai Commissari che hanno acceso un mutuo per finanziare le spese a carico dei proprietari inadempienti alle ordinanze della magistratura di demolizione della case abusive di Triscina. Immagino che dopo le demolizioni il Comune abbia attivato le procedure di recupero delle spese anticipate.

Non conosco i documenti contabili attuali del Comune, ma specie tenuto conto che il mutuo necessario per costituire un fondo dove attingere per finanziare le spese anticipate i in danno ai proprietari dei palazzi fatiscenti da risanare, ed, altresì, atteso che si tratterebbe di capitoli di spesa per conto terzi da recuperare dai privati, nessun ostacolo economico-finanziario e giuridico dovrebbe impedire a questo Sindaco di affrontare concretamente e effettivamente il fenomeno dei palazzi fatiscenti con proprietari inerti. Per quanto concerne infine la tesi che in campagna elettorale l'amministrazione avrebbe esplicitato impegno per un recupero dei palazzi fatiscenti, che significherebbe, con altre iniziative del Sindaco Lentini, un forte segnale di volontà di rinascita della Città, non sono in possesso di dati per verificarne la veridicità. Posso però affermare che se il Sindaco Lentini volesse affrontare veramente con efficacia il grave fenomeno della fatiscenza, degrado, ed abbandono di troppi palazzi di pregio della città dovrà iniziare, come i Commissari ad accendere un mutuo, questa volta non per demolire case ma per restaurare e risanare e portare a nuova vita palazzi che sono la storia della nostra comunità".