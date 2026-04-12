Castelvetrano, salute e territorio: successo per l’incontro sulle patologie vertebrali

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-12

Aabato 11 Aprile, al Teatro Selinus di Castelvetrano, si è svolta la conferenza del Dt. Alessandro Adorno, che opera nel reparto di neurochirurgia e traumatologia dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo, Unità Complessa diretta egregiamente dalla D.ssa Silvana Tumbiolo. L’evento, ideato e presentato da Antonio Colaci, ha raggiunto l’obiettivo di rendere edotta la numerosa platea sulle potenzialità della Sanità regionale nella cura delle patologie della colonna vertebrale.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Avv. Giovanni Lentini, dell’Assessore D.ssa Rosalia Ventimiglia e del Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Celia, si sono alternati vari interventi di professionisti della fisioterapia e della neurochirurgia: il Presidente dell’Associazione dei Fisioterapisti Dt. Rosario Fiolo, il primario D.ssa Silvana Tumbiolo e la fisiatra D.ssa Valentina Li Causi.

L’argomento che ha dato il titolo alla conferenza è stato trattato con estrema chiarezza dal primo relatore, il Dt. Alessandro Adorno, che ha illustrato come intervenga la neurochirurgia nelle patologie della colonna vertebrale quando è presente il coinvolgimento diretto o potenziale del sistema nervoso: del midollo spinale e delle radici nervose.

In presenza di situazioni conseguenti a traumi o naturali deformazioni, l’obiettivo degli interventi è di evitare lesioni al midollo con azioni di decompressione delle strutture nervose, di stabilizzazione della colonna vertebrale e di ripristino, per quanto più possibile, della funzione degli arti.

Una seconda relazione sull’argomento è stata tenuta dal giovane e brillante fisioterapista trapanese Dt. Salvatore Di Piazza, che ha illustrato argomenti inerenti la fisioterapia come strumento efficace per prevenire o per curare le patologie della colonna vertebrale.

Questa branca della medicina è importante nella prevenzione con il rinforzo dei muscoli paravertebrali, addominali profondi e del pavimento pelvico, per evitare un eccessivo carico sulla colonna. Concorre, inoltre, alla correzione posturale ed alla educazione al movimento. Nelle cure postoperatorie, la fisioterapia può risultare indispensabile per recuperare la funzione degli arti, riaccendere le vie nervose e ridurre il dolore neuropatico.

Chiudendo i lavori della conferenza, Antonio Colaci ha lanciato una esortazione a tutte le forze politiche e civiche della Valle del Belìce, perché si adoperino nella difesa della piena operatività dell’Ospedale di Castelvetrano. Proprio l’esempio della presenza sul territorio delle eccellenze in campo medico di chi ha partecipato alla conferenza, dà senso alla lotta perchè il diritto alla salute venga garantito dalle strutture ospedaliere già presenti sul territorio, che vanno preservate e potenziate attraverso progetti condivisibili da tutta la parte meridionale della provincia, prevedendo, eventualmente, la piena collaborazione ed integrazione con l’Ospedale di Mazara del Vallo, collegato rapidamente con l’autostrada A29.