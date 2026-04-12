Domani prove “tecniche” per rotonda via Campobello. Prevista istallazione New Jersey
di: Redazione - del 2026-04-12
Domani le prove tecniche di viabilità della nuova rotatoria. Saranno montati i New Jersey per capire se le curvature sono compatibili anche per i mezzi pesanti che da via Campobello vogliano dirigersi verso la via Campobello o verso la via Chinnici.
“Occorre capire anche - dice l’assessore alla viabilità Salvatore Ingrasciotta - la funzionalità o meno degli attuali spartitraffico considerando anche eventuali interventi da effettuare all’inizio di via Campobello. Il tutto per ottimizzare -conclude l’Assessore- la circolazione in un punto nevralgico della città. Solo dopo saranno attuati dei correttivi se sarà il caso.”