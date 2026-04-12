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Folgore, la Parmonval passa di misura, Castiglione sfiora il pareggio. Rossoneri adesso ultimi in classifica

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di: Redazione - del 2026-04-12

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Immagine articolo: Folgore, la Parmonval passa di misura, Castiglione sfiora il pareggio. Rossoneri adesso ultimi in classifica

Dopo la lunga pausa i rossoneri tornano al Paolo Marino per la 28ª giornata ed incappano in un sconfitta contro la Parmonval. Gara dominata dai palermitani ma all'88º la squadra di Marino ha sfiorato il clamoroso pareggio per opera di un calcio di punizione del portiere Castiglione, il migliore in campo, battuto con veemenza che ha impattato sulla traversa dopo l'intervento del portiere ospite, sulla ribattuta Sorano non è riuscito a colpire la sfera.

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    • Un pareggio che avrebbe permesso alla Folgore di mantenere la penultima posizione che adesso, per via del pareggio del Cus contro il Marsala, è in mano ai palermitani. Sabato a Terrasini i rossoneri faranno visita al Partinicaudace, in piena lotta playoff prima di terminare in casa contro l'Accademia che segnerà la fine di una stagione alquantotormentata. 

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