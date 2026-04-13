Donald Trump attacca Papa Leone XIV: “Senza di me non sarebbe stato eletto”

di: Redazione - del 2026-04-13

Duro attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV in un post pubblico, in cui il presidente statunitense sostiene che l’elezione del pontefice sarebbe legata indirettamente alla sua presenza alla Casa Bianca. Trump critica il Papa definendolo “debole sulla criminalità” e “inefficace in politica estera”, accusandolo inoltre di vicinanza a figure della sinistra come David Axelrod. Nel messaggio, Trump invita Leone XIV a concentrarsi sul ruolo religioso piuttosto che politico, sostenendo che il suo operato starebbe danneggiando la Chiesa cattolica.

Donald Trump rincara la dose di critica al Papa: "E' debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Leone dovrebbe essermi grato perché, come tutti sanno, la sua nomina è stata una sorpresa sconcertante. Non figurava in nessuna lista dei papabili ed è stato scelto dalla Chiesa esclusivamente perché americano. Si riteneva, infatti, che quello fosse il modo migliore per gestire il rapporto con il presidente Donald J. Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano".