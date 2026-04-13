Castelvetrano, vento forte abbatte cartellone pubblicitario

di: Redazione - del 2026-04-13

Momenti di apprensione a Castelvetrano, dove il forte vento ha abbattuto un cartellone pubblicitario in via Caduti di Nassiriya. L’episodio, fortunatamente non ha causato feriti né danni a persone, ma ha richiesto l’intervento per la messa in sicurezza dell’area. Nelle ultime ore, forti raffiche di vento si sono abbattute sulla zona creando disagi. Nel pomeriggio di ieri, come vi avevamo raccontato, un grosso ramo, si è spezzato, cadendo sulla carreggiata in prossimità di una curva sulla SP Castelvetrano-Triscina.