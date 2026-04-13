  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Bevande A3
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Sequestrati oltre 1 kg di hashish e 200 grammi di cocaina, finanzieri arrestato uomo per spaccio

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-13

Commenti
Immagine articolo: Sequestrati oltre 1 kg di hashish e 200 grammi di cocaina, finanzieri arrestato uomo per spaccio

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e dei traffici illeciti da parte della Guardia di finanza del Comando Provinciale di Trapani. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Marsala, giunti in supporto dei colleghi del capoluogo di provincia in occasione della nota Processione dei Misteri, hanno scorto nel porto di Trapani un soggetto che recava al seguito una borsa da lavoro, in procinto di imbarcarsi per l’isola di Pantelleria.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Alla vista dei militari, l’interessato ha manifestato sin da subito segni di inquietudine e, sottoposto a controllo di polizia, è stato trovato in possesso di 1,3 kg di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e 225 grammi di sostanza stupefacente di tipo “cocaina”, occultata all’interno della borsa tra attrezzi da lavoro e documentazione; conseguentemente, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

    Considerate le modalità di trasporto e la rilevante quantità di sostanza stupefacente, si ritiene che la droga fosse destinata ad alimentare lo spaccio sull’isola di Pantelleria in prossimità delle festività pasquali. Tra lo stupefacente sequestrato era anche presente una rara e pregiata qualità di hashish, il “White Hash” (o hashish bianco), particolarmente in voga tra i giovani per le sue superiori caratteristiche estetiche e “qualitative”, dovute alla maggiore purezza e a una più elevata concentrazione di THC, uno dei più noti principi attivi della citata sostanza stupefacente. Trattasi di uno dei primi sequestri di “White Hash” effettuati in Italia dalla Guardia di finanza. Qualora immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato guadagni illeciti per oltre 30 mila euro.

    I risultati conseguiti nel recente intervento, culminato con l’esecuzione del sequestro dello stupefacente e l’arresto del reo, sono la risultante della significativa intensificazione del controllo economico del territorio da parte della Guardia di finanza, sempre in prima linea nel corrispondere alle istanze di sicurezza della cittadinanza attraverso la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni genere di traffico illecito. L’attività si colloca nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.

  • H7 test

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Castelvetrano, addio a Giovanni Santangelo, proprietario della storica Trattoria da Giovanni

    Messina Denaro, sequestrati beni per 500 mila euro a presunto favoreggiatore

    Vandalismo a Castelvetrano, distrutto in poche ore il lavoro di un cittadino

    Oggi prove “tecniche” per rotonda via Campobello. Prevista istallazione New Jersey

    A scuola di sartoria a CVetrano. La Regione finanzia un corso. Partecipazione gratuita

    Giancontieri P1