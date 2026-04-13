Salemi, denunciate quattro persone dai Carabinieri nell'ultimo weekend

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-13

Nel fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Salemi, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria: Un 71enne del posto per porto ingiustificato di armi da taglio, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico di tipo vietato; un cittadino tunisino e un castelvetranese di 26 e 31 anni che a seguito di un’indagine dei militari di Salemi venivano identificati quali presunti autori in concorso tra loro di tentato furto e furto aggravato di autovetture nonché danneggiamento a seguito d’incendio di una di queste; un 51enne di Salemi, presunto autore di un furto con destrezza.

L’attività condotta rientra nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato secondo le determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, in aggiunta agli ordinari servizi di controllo del territorio, durante il quale venivano in oltre controllati 17 soggetti sottoposti a varie misure dell’autorità giudiziaria, controllati 30 veicoli e i loro occupanti elevando 4 sanzioni per contravvenzioni al C.d.s e segnalando un soggetto alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti.