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Salemi, denunciate quattro persone dai Carabinieri nell'ultimo weekend

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-13

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Immagine articolo: Salemi, denunciate quattro persone dai Carabinieri nell'ultimo weekend

Nel fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Salemi, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria: Un 71enne del posto per porto ingiustificato di armi da taglio, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico di tipo vietato; un cittadino tunisino e un castelvetranese di 26 e 31 anni che a seguito di un’indagine dei militari di Salemi venivano identificati quali presunti autori in concorso tra loro di tentato furto e furto aggravato di autovetture nonché danneggiamento a seguito d’incendio di una di queste; un 51enne di Salemi, presunto autore di un furto con destrezza.

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    • L’attività condotta rientra nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato secondo le determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, in aggiunta agli ordinari servizi di controllo del territorio, durante il quale venivano in oltre controllati 17 soggetti sottoposti a varie misure dell’autorità giudiziaria, controllati 30 veicoli e i loro occupanti elevando 4 sanzioni per contravvenzioni al C.d.s e segnalando un soggetto alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

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