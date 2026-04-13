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ASP Trapani, nominati referenti AFT, più efficienza e vicinanza ai bisogni delle persone

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-13

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Immagine articolo: ASP Trapani, nominati referenti AFT, più efficienza e vicinanza ai bisogni delle persone

Eletti i 15 referenti delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di medicina generale in provincia di Trapani che opereranno nelle Case di Comunità dislocate nei vari Distretti Sanitari dell’ASP.Si tratta di un passaggio di particolare rilievo nel percorso di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale e l’iniziativa rappresenta un momento di grande importanza per la sanità di prossimità, consolidando il processo di attuazione dei nuovi modelli organizzativi dell’assistenza territoriale.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Gli eletti sono:
    - Alcamo Centro: Daniele Lipari
    - Castellammare-Calatafimi: Vincenzo Borruso
    - Marsala Centro: Silvia Ferracane
    - Marsala Nord: Giovanni Chirco
    - Marsala Sud: Vincenzo Sammartano
    - Pantelleria: Angelo Casano
    - Mazara Del Vallo: Fabio Serrentino, Donatella Schiavonli
    - Salemi-Gibellina-Vita: Teodoro D’Angelo
    - Trapani Aft 1: Giusy Ilenia Poma
    - Trapani Aft 2: Andrea Barletta
    - Trapani Aft 3: Manuela Vultaggio
    - Trapani Aft 4: Antonina Cassarà
    - Castelvetrano: Gianfranco Stallone
    - Partanna: Domenico De Gennaro

    Con lo svolgimento delle elezioni su base provinciale, l’ASP di Trapani si è confermata la prima azienda sanitaria in Sicilia ad avere dato concreta attuazione a questo modello, in linea con il percorso di riforma della medicina territoriale. Le Aggregazioni Funzionali Territoriali costituiscono uno snodo strategico nel nuovo assetto organizzativo della medicina generale. Il loro obiettivo è rafforzare l’integrazione tra i medici di famiglia, favorire la continuità assistenziale, migliorare la presa in carico dei pazienti cronici e fragili e rendere più vicino ed efficace l’accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini. In questo quadro, il referente AFT assume un ruolo centrale, quale figura di raccordo tra i medici aderenti all’aggregazione e il distretto sanitario. A lui competono funzioni di coordinamento organizzativo, promozione di percorsi condivisi di cura, supporto alla programmazione delle attività assistenziali e accompagnamento all’attuazione delle nuove modalità operative previste dalla riforma territoriale. L’elezione dei referenti AFT segna un passo concreto verso una sanità territoriale più integrata, organizzata e prossima alle comunità, in cui la medicina generale assume un ruolo sempre più centrale nella presa in carico, nell’integrazione professionale e nella costruzione di modelli assistenziali coerenti con le esigenze del territorio. Con questa iniziativa, la provincia di Trapani si conferma protagonista di un percorso innovativo che guarda al rafforzamento dell’assistenza territoriale come leva fondamentale per una sanità più accessibile, efficiente e vicina ai cittadini.

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