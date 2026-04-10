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Tragedia in cantiere, due operai perdono la vita a Palermo

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di: Redazione - del 2026-04-10

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Immagine articolo: Tragedia in cantiere, due operai perdono la vita a Palermo

(ph. immagine tratta dal profilo social GdS.it)

Tragedia sul lavoro a Palermo, in via Ruggero Marturano, dove due operai hanno perso la vita cadendo da una gru durante lavori di ristrutturazione. Secondo una prima ricostruzione, il cestello su cui si trovavano si sarebbe ribaltato, facendoli precipitare da un’altezza di circa dieci piani.

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    • Nell’incidente è rimasto ferito anche un dipendente di un vicino negozio di pneumatici, colpito dal cestello finito sulla tettoia dell’attività. Il lavoratore è stato soccorso e si trova in gravi condizioni.

    Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine. Il sindaco Roberto Lagalla ha espresso il cordoglio della città, sottolineando la necessità di rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

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