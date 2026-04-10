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Castelvetrano, addio a Giovanni Santangelo, proprietario della storica Trattoria da Giovanni

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di: Redazione - del 2026-04-10

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Immagine articolo: Castelvetrano, addio a Giovanni Santangelo, proprietario della storica Trattoria da Giovanni

Castelvetrano perde una figura storica della ristorazione locale, il proprietario della trattoria “Da Giovanni”, attività aperta nel 1968, che il prossimo 21 del mese avrebbe compiuto 86 anni. Giovanni Santangelo è deceduto la scorsa notte intorno alle 1:30.

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    • Da decenni, la sua trattoria rappresenta un punto di riferimento per cittadini e turisti, offrendo un’autentica esperienza della cucina siciliana. Tra i piatti più apprezzati figuravano specialità della tradizione come la pasta con piselli, fave e carciofi, la pasta con le sarde e ricchi ragù preparati secondo ricette tramandate nel tempo. Un luogo divenuto nel tempo simbolo di convivialità e cultura gastronomica, capace di accogliere generazioni di clienti per pause pranzo e cene all’insegna dei sapori genuini del territorio.

    I funerali si svolgeranno domani, sabato 11 aprile 2026, Chiesa di San Giovanni alle ore 16.

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