Castelvetrano, addio a Giovanni Santangelo, proprietario della storica Trattoria da Giovanni

di: Redazione - del 2026-04-10

Castelvetrano perde una figura storica della ristorazione locale, il proprietario della trattoria “Da Giovanni”, attività aperta nel 1968, che il prossimo 21 del mese avrebbe compiuto 86 anni. Giovanni Santangelo è deceduto la scorsa notte intorno alle 1:30.

Da decenni, la sua trattoria rappresenta un punto di riferimento per cittadini e turisti, offrendo un’autentica esperienza della cucina siciliana. Tra i piatti più apprezzati figuravano specialità della tradizione come la pasta con piselli, fave e carciofi, la pasta con le sarde e ricchi ragù preparati secondo ricette tramandate nel tempo. Un luogo divenuto nel tempo simbolo di convivialità e cultura gastronomica, capace di accogliere generazioni di clienti per pause pranzo e cene all’insegna dei sapori genuini del territorio.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 11 aprile 2026, Chiesa di San Giovanni alle ore 16.