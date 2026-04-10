Casa in affitto, dalla Regione contributo fino a 3 mila euro per i nuclei con ISEE basso

di: Redazione - del 2026-04-10

La Regione Siciliana ha pubblicato un avviso per l’erogazione di un contributo annuale di 3 mila euro destinato a famiglie con almeno tre componenti e ISEE non superiore a 10 mila euro (redditi 2024), al fine di agevolare l’accesso alle abitazioni in affitto. Il beneficio, finanziato con uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, prevede un incremento di 200 euro per ogni figlio oltre il primo. Possono fare domanda i residenti in Sicilia da almeno due anni, privi di proprietà immobiliari, in possesso dei requisiti di cittadinanza o soggiorno previsti dalla legge.

La suddetta richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 25 settembre 2026 VIA PEC all'indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it. e all’indirizzo: raffaella.patti@regione.sicilia.it Non saranno accettate istanze indirizzate ad altre caselle di posta elettronica.