Finanziamento da 432 mila euro per l’infanzia, Salemi capofila ne ottiene 252 mila

di: Redazione - del 2026-04-10

Il Comune di Salemi, in qualità di capofila, insieme ai Comuni di Alcamo e Gibellina, ha ottenuto un finanziamento complessivo di 432 mila euro nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021–2027, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Di questa somma, 252 mila euro saranno destinati a Salemi per l’acquisto di arredi didattici innovativi per gli asili nido. L’intervento mira a migliorare la qualità degli spazi educativi dedicati ai bambini da 0 a 6 anni, rendendoli più moderni, funzionali e accoglienti, e favorendo metodologie didattiche sempre più attente alle loro esigenze.

Il risultato è stato possibile grazie a una collaborazione sinergica tra le amministrazioni coinvolte, formalizzata attraverso un protocollo d’intesa che ha consentito di partecipare congiuntamente al bando. Un ruolo fondamentale è stato svolto dall’Ufficio Tecnico comunale, guidato dall’architetto D’Aguanno, che ha curato la candidatura con impegno e professionalità. Investire nell’infanzia rappresenta una scelta strategica per il futuro della comunità.