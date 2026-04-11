Caro carburanti, "Noi Sicilia" esorta la Regione Siciliana a battere i pugni

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-11

"La Sicilia estrae quasi un quarto del petrolio nazionale, ospita poli petrolchimici tra i più grandi d’Europa eppure i siciliani pagano il carburante a prezzi esorbitanti. È un paradosso inaccettabile: siamo produttori, ma subiamo i costi delle guerre altrui e le speculazioni dei mercati internazionali senza alcun beneficio per il territorio”. ​Con queste parole Silvio Alagna, Presidente del Movimento Civico "Noi Sicilia", solleva una durissima critica contro l'attuale gestione delle risorse energetiche dell'Isola e l'inerzia della politica regionale.

​Un paradosso energetico. ​La Sicilia gioca un ruolo centrale nello scacchiere energetico italiano. Con i giacimenti gestiti da Eni Mediterranea nel ragusano (Gela, Ragusa, S. Anna) e i poli di raffinazione di Priolo e Gela, l'Isola contribuisce in modo determinante al fabbisogno nazionale. ​"Ci chiediamo a cosa serva lo Statuto Speciale se non viene utilizzato per tutelare i cittadini in settori strategici come l'energia", incalza Alagna. "Mentre il nostro territorio viene deturpato a livello paesaggistico e ambientale dalle trivellazioni e dalle industrie, il vantaggio economico per le famiglie e le imprese siciliane è pari a zero".

​Le accuse alla politica. ​Secondo il leader di Noi Sicilia, il silenzio delle istituzioni regionali è complice di un sistema che favorisce i "poteri forti" a discapito della collettività:

​Inerzia Regionale: La politica siciliana appare immobile di fronte allo strapotere delle multinazionali.

​Sfruttamento Ambientale: Il costo ecologico è tutto a carico dei siciliani, mentre i profitti volano altrove.

​Interessi di Poltrona: "Viene il dubbio che gli interessi di bottega e la conservazione del potere siano stati messi davanti ai diritti dei siciliani", dichiara Alagna.

​La richiesta di un "Prezzo Etico" per la Sicilia. ​Il Movimento Noi Sicilia chiede con forza un intervento immediato del Governo Regionale affinché venga rinegoziato il peso fiscale e il costo alla pompa per i residenti dell'Isola. ​"Io non ci sto!" conclude Alagna. "Non possiamo più accettare che la Sicilia venga trattata come una colonia da spremere. Esigiamo che venga imposto un prezzo del carburante equo e dignitoso per chi, questa risorsa, la produce a costo della propria salute e della propria terra. La Sicilia non deve pagare le crisi globali mentre siede su un tesoro che le appartiene di diritto".