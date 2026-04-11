110 dosi di hashish sequestrate, arrestato 41enne trapanese
di: Comunicato Stampa - del 2026-04-11
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I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo, con il supporto della Compagnia Intervento Operativo del 12° Battaglione Sicilia, hanno arrestato un 41enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo 110 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 45 grammi, subito sequestrati.
Dopo l’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.