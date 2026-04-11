Porto Palo, il sindaco scende in protesta: “Serve un intervento immediato”

di: Redazione - del 2026-04-11

In assenza di risposte istituzionali, il sindaco di Menfi, Vito Clemente, ha annunciato l’avvio di una protesta pubblica per denunciare le criticità del porto di Porto Palo. Nonostante una precedente richiesta formale di incontro urgente inviata all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ad oggi non è giunto alcun riscontro.

Per questo motivo, a partire da sabato 11 aprile 2026 alle ore 9:00, il primo cittadino si recherà al porto indossando la fascia tricolore, dando il via a una mobilitazione civile con l’obiettivo di sollecitare interventi immediati da parte delle istituzioni competenti.

Al centro della protesta vi sono problematiche che riguardano non solo il decoro dell’area portuale, ma anche questioni ambientali, economiche e di vivibilità. Il sindaco ha inoltre invitato la cittadinanza a partecipare, sottolineando la necessità di un’azione condivisa per tutelare il territorio e ottenere risposte concrete.