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Marinella, Volontari di Legambiente ripuliscono la spiaggia di Calannino, 20 sacchi di spazzatura raccolti

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di: Redazione - del 2026-04-13

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Immagine articolo: Marinella, Volontari di Legambiente ripuliscono la spiaggia di Calannino, 20 sacchi di spazzatura raccolti

I volontari di Legambiente Circolo Crimiso di Castelvetrano si sono dati appuntamento, sabato 11 aprile 2026 a Marinella di Selinunte ed hanno ripulito il tratto di spiaggia di Calannino fino al Lido Zabbara raccogliendo circa 20 sacchi di spazzatura. Alle operazioni ha preso parte anche una ragazza disabile che ha voluto partecipare con la pinza raccogli-rifiuti e si adoperata a ripulire il tratto di strada della via Marco Polo. Iniziativa lodevole che potrebbe proseguire in altre zone. 

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