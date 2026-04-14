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Castelvetrano, “Scarti Fotografici: la natura ferita raccontata per immagini”, interessante mostra alla Collegiata dal 18 aprile

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-14

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Immagine articolo: Castelvetrano, “Scarti Fotografici: la natura ferita raccontata per immagini”, interessante mostra alla Collegiata dal 18 aprile

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 18:00, presso la Collegiata dei SS Pietro e Paolo nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, sarà inaugurata "Scarti Fotografici", mostra fotografica dedicata al tema dell'inquinamento e dell'impatto ambientale, promossa dalla sezione siciliana dell'AFNI (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani).

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    • Da oltre trentacinque anni l'AFNI si dedica alla rappresentazione della natura attraverso l'arte dell'immagine, coniugando rigore estetico e sensibilità ambientale. Orchidee selvatiche, rapaci in volo, paesaggi che evocano le tele dei grandi maestri impressionisti: questa è la fotografia naturalistica nella sua espressione più classica. Tuttavia, chi opera sul campo si confronta quotidianamente con una realtà ben diversa, segnata dalle innumerevoli tracce dell'impatto antropico sull'ambiente.

    Con "Scarti Fotografici" la sezione siciliana dell'AFNI ha scelto di capovolgere la prospettiva, esponendo oltre venti immagini che documentano senza filtri la sofferenza della fauna e della vegetazione costrette a convivere con i segni dell'incuria umana. In occasione dell'inaugurazione interverranno Giovanni Spinella, coordinatore AFNI Sezione Sicilia, Federica Piccolo di Limonium Flower Farm e Giancarlo Filardo, presidente dell'Associazione Senzanome. L'evento sarà l'occasione per un confronto aperto sulle buone pratiche quotidiane e su nuovi propositi capaci di orientare verso scelte più consapevoli e sostenibili.

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    • La mostra resterà aperta fino al 24 aprile 2026, con orario di visita dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
    Info e contatti: www.afni.org | Facebook: Afni Sezione Sicilia | Instagram: @afni_siciliasezione_sicilia@afni.org

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