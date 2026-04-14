  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Bevande A3
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Stragi ’92, archiviazione contro ignoti, restano ombre sugli appalti. De Luca: “Più anomalie che errori”

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-04-14

Commenti
Immagine articolo: Stragi ’92, archiviazione contro ignoti, restano ombre sugli appalti. De Luca: “Più anomalie che errori”

L’audizione del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca in Commissione Antimafia ha riportato al centro le “anomalie” dell’inchiesta mafia-appalti avviata a Palermo nei primi anni ’90. Il magistrato ha depositato la richiesta di archiviazione del procedimento contro ignoti sulle stragi del 1992, nato per chiarire i legami tra gli attentati a Falcone e Borsellino e il dossier sugli appalti.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Resta invece aperto il fascicolo per favoreggiamento a Cosa nostra a carico degli ex magistrati Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone e dell’ufficiale della Finanza Stefano Screpanti. Secondo De Luca, dall’informativa del Ros sulle infiltrazioni nei lavori pubblici non seguì alcuna attività concreta fino al 1997.

    Il procuratore ha parlato di un’indagine “apparente”, segnata da errori sistematici, intercettazioni ignorate, bobine smagnetizzate e un “patto implicito” a non indagare, che avrebbe favorito l’impunità di imprenditori e gruppi coinvolti.

  • H7 test

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Castelvetrano, addio a Giovanni Santangelo, proprietario della storica Trattoria da Giovanni

    Oggi prove “tecniche” per rotonda via Campobello. Prevista istallazione New Jersey

    Salemi, denunciate quattro persone dai Carabinieri nell'ultimo weekend

    Castelvetrano, “Non è solo colpa dei proprietari”: riaperto il dibattito sul recupero urbano

    Formazione e lavoro, nuova scuola superiore agraria tra Castelvetrano, Partanna e Santa Ninfa

    Giancontieri P1