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Si ribalta con l’auto nella notte sulla SP188, soccorso un 77enne

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di: Redazione - del 2026-04-15

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Immagine articolo: Si ribalta con l’auto nella notte sulla SP188, soccorso un 77enne

Questa notte intorno all'una un anziano di 77 anni di Marsala F.L. probabilmente a seguito della perdita dell'orientamento sulla SS 188 al km 29 + 800 in direzione Marsala e a bordo della Fiat perdeva il controllo anche a causa della strada resa scivolosa capovolgendosi ma rimanendo sulla carreggiata.

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    • Sul posto sono intervenuti i sanitari 118 del di Marsala. L'anziano è stato ricoverato in codice rosso per via di qualche escoriazione e lussazioni. Sul luogo del sinistro anche Vigili del Fuoco di Castelvetrano coordinata dal capo squadra Milano gli agenti della polizia locale di Salemi coordinata dall'ispettore dottoressa Paola Petralia che ha provveduto a rimuovere il veicolo nonostante la pioggia battente.

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