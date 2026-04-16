  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Calcio Giovanile, Belice Sport Partanna campione regionale U15, 20 anni dopo l'ultima affermazione di una squadra trapanese

Resta sempre aggiornato

di: Mariano Pace - del 2026-04-16

Commenti
Immagine articolo: Calcio Giovanile, Belice Sport Partanna campione regionale U15, 20 anni dopo l'ultima affermazione di una squadra trapanese

Prestigiosissima affermazione per la compagine calcistica Belice Sport Partanna, guidata dal mister Nino Daì, che ha conseguito il titolo di campione regionale per la categoria Giovanissimi Under 15 Regionali. Un successo arrivato grazie alla netta e meritata vittoria in trasferta per 1-4, ottenuta ai danni dell’Alcamo Accademy. Le preziose reti sono state messe a segno da: Razza, Cusumano, Melia e Augello. Un evento quasi storico non solo per Partanna ma per l’intera provincia di Trapani.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Infatti, l’ultima vittoria in un Campionato regionale di una squadra trapanese risale a circa venti anni fa.
    Così una piccola realtà calcistica come Partanna è riuscita a confrontarsi e alla fine a primeggiare contro realtà blasonate del Palermitano.

    “Un risultato - evidenzia mister Nino Daì - che certifica la forza e la qualità di un gruppo straordinario”. Grazie alla conquista del titolo di Campioni regionali, la Belice Sport Partanna si è guadagnato il diritto a partecipare, nella prossima stagione, al campionato Giovanissimi U15 ELITE.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • “Trattasi di un traguardo prestigioso - continua mister Daì - che premia l’impegno, i sacrifici e la dedizione dell’intera rosa di giocatori, dello staff tecnico, dei dirigenti e delle famiglie che hanno sostenuto il percorso della squadra. Un sentito ringraziamento - prosegue l’allenatore Nino Daì - anche a tutti coloro che, con presenza e incitamento costante, hanno accompagnato questi ragazzi in una stagione indimenticabile".

    Archiviata la vittoria nel Campionato regionale, la Belice Sport Partanna è già proiettata per i prossimi impegni. “Tra un mese - conclude mister Daì - scatteranno gli stage selettivi
    alla ricerca di giocatori di talento per ben figurare nel torneo della prossima stagione agonistica”.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 a largo fra Mazara e Castelvetrano, nessun danno segnalato

    Oggi prove “tecniche” per rotonda via Campobello. Prevista istallazione New Jersey

    Salemi, denunciate quattro persone dai Carabinieri nell'ultimo weekend

    Castelvetrano, “Non è solo colpa dei proprietari”: riaperto il dibattito sul recupero urbano

    Castelvetrano, ramo sulla carreggiata, allerta per gli automobilisti

    Giancontieri P1