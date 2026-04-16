Calcio Giovanile, Belice Sport Partanna campione regionale U15, 20 anni dopo l'ultima affermazione di una squadra trapanese

di: Mariano Pace - del 2026-04-16

Prestigiosissima affermazione per la compagine calcistica Belice Sport Partanna, guidata dal mister Nino Daì, che ha conseguito il titolo di campione regionale per la categoria Giovanissimi Under 15 Regionali. Un successo arrivato grazie alla netta e meritata vittoria in trasferta per 1-4, ottenuta ai danni dell’Alcamo Accademy. Le preziose reti sono state messe a segno da: Razza, Cusumano, Melia e Augello. Un evento quasi storico non solo per Partanna ma per l’intera provincia di Trapani.

Infatti, l’ultima vittoria in un Campionato regionale di una squadra trapanese risale a circa venti anni fa.

Così una piccola realtà calcistica come Partanna è riuscita a confrontarsi e alla fine a primeggiare contro realtà blasonate del Palermitano.

“Un risultato - evidenzia mister Nino Daì - che certifica la forza e la qualità di un gruppo straordinario”. Grazie alla conquista del titolo di Campioni regionali, la Belice Sport Partanna si è guadagnato il diritto a partecipare, nella prossima stagione, al campionato Giovanissimi U15 ELITE.

“Trattasi di un traguardo prestigioso - continua mister Daì - che premia l’impegno, i sacrifici e la dedizione dell’intera rosa di giocatori, dello staff tecnico, dei dirigenti e delle famiglie che hanno sostenuto il percorso della squadra. Un sentito ringraziamento - prosegue l’allenatore Nino Daì - anche a tutti coloro che, con presenza e incitamento costante, hanno accompagnato questi ragazzi in una stagione indimenticabile".

Archiviata la vittoria nel Campionato regionale, la Belice Sport Partanna è già proiettata per i prossimi impegni. “Tra un mese - conclude mister Daì - scatteranno gli stage selettivi

alla ricerca di giocatori di talento per ben figurare nel torneo della prossima stagione agonistica”.