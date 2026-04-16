Sicurezza in galleria, esercitazione sulla A29 dir Alcamo–Trapani

di: Redazione - del 2026-04-16

Si è svolta lungo la A29 dir “Alcamo–Trapani”, all’interno della galleria Segesta, un’esercitazione dedicata alla sicurezza e alla gestione delle emergenze.

L’attività, coordinata dalla Prefettura di Trapani, ha visto il coinvolgimento di Anas, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana. La simulazione ha riguardato un incidente con principio di incendio, permettendo di testare le procedure di intervento, evacuazione e i tempi di risposta.

L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione e controllo volte a garantire maggiore sicurezza ed efficienza lungo le infrastrutture stradali del territorio.