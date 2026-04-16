Marinella, furti ripetuti di biciclette elettriche: indagini in corso
di: Redazione - del 2026-04-16
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Segnalati episodi di microcriminalità a Marinella di Selinunte, anche nel pieno centro. Nelle ultime notti, ma anche in pieno giorno, sarebbero stati registrati diversi furti di biciclette elettriche, di alto valore e non.
Al momento non è chiaro se si tratti dell’azione di una banda organizzata dedita al furto e alla rivendita o di episodi isolati. Almeno uno dei casi risulterebbe denunciato ai Carabinieri di Castelvetrano.