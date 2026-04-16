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Partanna, cambio di passo per i lavori Enel: cantieri più rapidi sul territorio

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di: Redazione - del 2026-04-16

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Immagine articolo: Partanna, cambio di passo per i lavori Enel: cantieri più rapidi sul territorio

Negli ultimi mesi i lavori avviati da Enel sul territorio di Partanna stanno entrando in una fase più dinamica ed efficace. Dopo una fase iniziale segnata da rallentamenti legati alla complessità degli interventi, si registra oggi un evidente cambio di passo.

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    • Le operazioni di rifacimento del manto stradale procedono con maggiore rapidità, segno di cantieri ormai prossimi alla conclusione. Un’accelerazione che contribuisce a ridurre i disagi per i cittadini e a restituire progressivamente decoro e piena fruibilità alle strade.

    "Esprimo soddisfazione per l’impegno dimostrato da Enel in questa fase. Ha riferito l'Assessore Luca Triolo. L’accelerazione dei lavori è il risultato di un confronto costante tra amministrazione e azienda, finalizzato a migliorare l’organizzazione dei cantieri e a rispondere in modo più efficiente alle esigenze della comunità. Continueremo a monitorare attentamente l’andamento degli interventi, affinché siano rispettati tempi e standard qualitativi, con l’obiettivo di concludere le opere nel più breve tempo possibile e con il minor impatto per i cittadini".

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