Sbarco fantasma tra Menfi e Castelvetrano: trovato un gommone
di: Redazione - (fonte: CorrierediSciacca.it) - del 2026-04-14
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(ph. CorrierediSciacca.it)
Un gommone, sul quale si ipotizza abbiano viaggiato migranti, è stato rinvenuto dalla Guardia costiera lungo il tratto di litorale tra Menfi e Castelvetrano, in località Solette.
Il primo intervento è stato effettuato da un battello veloce della Guardia costiera di Sciacca, a cui si è aggiunta successivamente una motovedetta della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.
Sono attualmente in corso le ricerche di eventuali persone che, dopo essere sbarcate, si sarebbero disperse nell’area circostante.