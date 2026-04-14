Sbarco fantasma tra Menfi e Castelvetrano: trovato un gommone

di: Redazione - (fonte: CorrierediSciacca.it) - del 2026-04-14

(ph. CorrierediSciacca.it)

Un gommone, sul quale si ipotizza abbiano viaggiato migranti, è stato rinvenuto dalla Guardia costiera lungo il tratto di litorale tra Menfi e Castelvetrano, in località Solette.

Il primo intervento è stato effettuato da un battello veloce della Guardia costiera di Sciacca, a cui si è aggiunta successivamente una motovedetta della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

Sono attualmente in corso le ricerche di eventuali persone che, dopo essere sbarcate, si sarebbero disperse nell’area circostante.