Triscina, nuove aree per attività in Piazza Giovanni Paolo II

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-14

Il Comune di Castelvetrano lancia un avviso pubblico per l’assegnazione di 6 aree in Piazza Giovanni Paolo II, a Triscina di Selinunte. Il progetto prevede 5 pergolati per attività economiche e 1 spazio per giostre, con concessione fino al 6 settembre 2026 e canone gratuito per i primi due anni.

Possono partecipare imprese, associazioni e operatori dei settori turistico, commerciale e della ristorazione. Le domande vanno presentate entro il 14 maggio 2026. L’iniziativa punta a valorizzare uno degli spazi più frequentati della borgata, migliorando servizi e attrattività del territorio.

Scadenza per la presentazione delle domande: 14 maggio 2026 PEC: protocollo@comune.castelvetrano.tp.it Tutti i dettagli e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: https://comune.castelvetrano.tp.it/it/news/triscina-di-selinunte-nuove-aree-per-attivita-e-servizi-in-piazza-giovanni-paolo-ii-ex-villa-quartana?type=3