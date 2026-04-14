Castelvetrano, stanziati 12 mila euro per manutenzione e sicurezza urbana

di: Redazione - del 2026-04-14

La Giunta comunale di Castelvetrano ha approvato il 10 aprile 2026 la delibera n. 74, avviando un nuovo piano operativo per rafforzare la manutenzione del territorio e la sicurezza urbana. Prevista una collaborazione con l’Ente Sviluppo Agricolo (ESA) per l’utilizzo temporaneo di mezzi e personale specializzato.

Gli interventi interesseranno verde pubblico, scuole, borgate di Triscina e Marinella di Selinunte e la pulizia degli argini del torrente Racamino. Stanziati 12mila euro per garantire azioni rapide e mirate a tutela della pubblica incolumità e del decoro urbano.