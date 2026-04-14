Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 a largo fra Mazara e Castelvetrano, nessun danno segnalato

di: Redazione - del 2026-04-14

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è stato registrato nel pomeriggio lungo la costa sud-occidentale della Sicilia, in provincia di Trapani. La scossa è avvenuta alle 17:08 ora italiana del 14 aprile 2026, con epicentro localizzato alle coordinate 37.3693, 12.4698 e a una profondità di 5 chilometri.

Il sisma è stato rilevato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.