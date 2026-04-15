  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, per i Tributi locali arriva la sanatoria senza sanzioni

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-04-15

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, per i Tributi locali arriva la sanatoria senza sanzioni

Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, introducendo importanti novità a favore dei cittadini. Tra le principali misure: azzeramento delle sanzioni, possibilità di rateizzazione fino a 54 rate bimestrali e inclusione di tutti i debiti fino al 31 dicembre 2025, con un unico piano di pagamento.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il provvedimento, migliorato grazie a emendamenti approvati in aula, punta a rendere più semplice ed equo mettersi in regola. Le domande potranno essere presentate tra circa 15 giorni, dopo l’adeguamento dei sistemi comunali. Nel frattempo, si invita la cittadinanza ad attendere comunicazioni ufficiali evitando di recarsi agli uffici.

    Cosa cambia concretamente:
    - Azzeramento totale delle sanzioni  
    - Possibilità di rateizzazione fino a 54 rate bimestrali  
    - Inclusione di tutti i tributi e le imposte locali fino al 31 dicembre 2025  
    - Un’unica rateizzazione per tutta la posizione debitoria verso il Comune (senza dover gestire più piani separati).

    I consiglieri Stallone, Impallari, Pellerito, Errante Parrino, Viola, Catalanotto, Celia, Marchese, Milazzo e Stuppia avevano votato l'emendamento alla delibera di Giunta n.58 del 17 marzo 2026 la cui formulazione iniziale prevedeva il 15% di sanzioni in capo ai cittadini morosi e l’applicazione di interessi.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 a largo fra Mazara e Castelvetrano, nessun danno segnalato

    Oggi prove “tecniche” per rotonda via Campobello. Prevista istallazione New Jersey

    Salemi, denunciate quattro persone dai Carabinieri nell'ultimo weekend

    Castelvetrano, “Non è solo colpa dei proprietari”: riaperto il dibattito sul recupero urbano

    Castelvetrano, ramo sulla carreggiata, allerta per gli automobilisti

    Giancontieri P1