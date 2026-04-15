Castelvetrano, per i Tributi locali arriva la sanatoria senza sanzioni

di: Redazione - del 2026-04-15

Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, introducendo importanti novità a favore dei cittadini. Tra le principali misure: azzeramento delle sanzioni, possibilità di rateizzazione fino a 54 rate bimestrali e inclusione di tutti i debiti fino al 31 dicembre 2025, con un unico piano di pagamento.

Il provvedimento, migliorato grazie a emendamenti approvati in aula, punta a rendere più semplice ed equo mettersi in regola. Le domande potranno essere presentate tra circa 15 giorni, dopo l’adeguamento dei sistemi comunali. Nel frattempo, si invita la cittadinanza ad attendere comunicazioni ufficiali evitando di recarsi agli uffici.

Cosa cambia concretamente:

- Azzeramento totale delle sanzioni

- Possibilità di rateizzazione fino a 54 rate bimestrali

- Inclusione di tutti i tributi e le imposte locali fino al 31 dicembre 2025

- Un’unica rateizzazione per tutta la posizione debitoria verso il Comune (senza dover gestire più piani separati).

I consiglieri Stallone, Impallari, Pellerito, Errante Parrino, Viola, Catalanotto, Celia, Marchese, Milazzo e Stuppia avevano votato l'emendamento alla delibera di Giunta n.58 del 17 marzo 2026 la cui formulazione iniziale prevedeva il 15% di sanzioni in capo ai cittadini morosi e l’applicazione di interessi.